Osterferienwelle am Flughafen Köln Bonn

Eurowings am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Auftakt in die Hauptreisezeit: Mit Beginn der Osterferien startet am Köln Bonn Airport die erste große Reisewelle des Jahres.

Vom letzten Schultag am Freitag (27. März) bis zum Ferienende (12. April) erwartet der Flughafen insgesamt rund 485.000 Passagiere. Besonders gefragt sind Badeziele im Süden sowie Städtereisen in europäische Metropolen.

„Die Osterferien markieren für uns den Beginn der Hauptreisezeit. Viele Menschen nutzen die kommenden Monate bis in den Herbst hinein, um in den Urlaub zu fliegen – häufig in sonnige Regionen rund ums Mittelmeer“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Gemeinsam mit allen Partnern haben wir uns intensiv auf die erste Reisewelle vorbereitet. Unser Ziel ist es, den Passagieren einen angenehmen Start in den Urlaub zu ermöglichen.“

Die verkehrsreichsten Tage erwartet der Flughafen auch in diesem Jahr an den Wochenenden. Zum Ferienauftakt von Freitag bis Sonntag (27. bis 29. März) reisen voraussichtlich mehr als 84.000 Fluggäste über Köln/Bonn. Über das Osterwochenende – von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag – rechnet der Flughafen mit etwa 123.000 Reisenden. Am letzten Ferienwochenende werden es rund 96.000 Passagiere sein. Spitzentag in den Ferien wird voraussichtlich der 12. April mit mehr als 34.000 Fluggäste.

Bei den beliebtesten Reisezielen dominieren wie im Vorjahr auch in diesen Ferien klassische Warmwasser-Destinationen. Besonders gefragt sind erneut die Türkei, Spanien und Italien. Zahlreiche Passagiere zieht es auch in Metropolen wie Istanbul, London oder Wien. Am Sonntag (29. März) tritt am Flughafen zudem der Sommerflugplan in Kraft. Mit diesem wächst das Streckennetz in den kommenden Monaten um zwölf neue Ziele ab Köln/Bonn, darunter Belgrad, Rimini, Podgorica und Trabzon. Weitere Infos zum Sommerflugplan gibt es hier(Link zu externer Website).

Investitionen in Reisekomfort und Aufenthaltsqualität

Aktuell investiert der Köln Bonn Airport weiter in höheren Reisekomfort und effizientere Abläufe für die Passagiere. Der Umbau der Sicherheitskontrolle und die flächendeckende Umrüstung auf modernste CT-Technologie schreiten planmäßig voran, so dass zum Start der Osterferien fünf der neuen Kontrollspuren zur Verfügung stehen. An diesen Spuren müssen Flüssigkeiten und technische Geräte nicht mehr aus dem Handgepäck herausgeholt werden. Da weiterhin auch herkömmliche Kontrollspuren eingesetzt werden, müssen alle Flüssigkeiten und Cremes (bis 100 ml pro Behältnis) in einem wiederverschließbaren 1‑Liter-Plastikbeutel verstaut werden. Diese Regelung gilt bis zum Abschluss der Umbauarbeiten.

Während der Umbauarbeiten im laufenden Betrieb kommt es zu angepassten Wegeführungen im Terminal, insbesondere rund um die Kontrollstelle. Zudem ist die Anstellfläche direkt vor den Spuren aktuell baustellenbedingt eingeschränkt. Die vollständige Implementierung aller Spuren mit modernster CT-Technik erfolgt bis zum Sommer.

Der Umbau der Gastronomielandschaft am Flughafen ist bereits abgeschlossen. Reisende profitieren damit von einem vielfältigen und modernen Angebot in beiden Terminals – sowohl im öffentlichen Bereich als auch hinter der Sicherheitskontrollstelle. Die Aufenthaltsqualität wird zudem kontinuierlich durch weitere Maßnahmen erhöht, unter anderem durch neues Sitzmobiliar auf der Luftseite. Ergänzend stehen weiterhin zahlreiche digitale Services wie Self-Bag-Drop-Off-Möglichkeiten und die Buchung von Zeitslots für die Sicherheitskontrolle zur Verfügung.

Tipps zur Reisevorbereitung für Passagiere

Fluggäste können mit guter Planung und Vorbereitung zu einem entspannten Reisestart beitragen. Hier einige Tipps:

Checken Sie online ein.

Informieren Sie sich bei Ihrer Airline oder Ihrem Reiseveranstalter über die Öffnungszeiten der Check-in-Schalter und planen Sie genügend Zeit ein.

Prüfen Sie rechtzeitig, ob Ihr Ausweis gültig ist und welches Reisedokument Sie für Ihre Reise benötigen.

Bei Eurowings-Flügen besteht die Möglichkeit zum Vorabend-Check-in.

Nutzen Sie Funktionen der CGN WebApp(Link zu externer Website) oder der Flughafen-Webseite(Link zu externer Website) wie die „Flug merken“-Option für Benachrichtigungen rund um Ihrem Flug oder den „Reise-Assistenten“ mit vielen Informationen.

Buchen Sie einen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle über die Homepage des Airports unter „CGNGateWay(Link zu externer Website)“.

Nutzen Sie als Kunde von Eurowings, Lufthansa, Austrian Airlines und Ryanair die Möglichkeiten zur eigenständigen Gepäckaufgabe in Terminal 1 (Self-Bag-Drop-Off).

Nehmen Sie nach Möglichkeit nur ein Handgepäckstück mit.

Flüssigkeiten und Cremes (bis 100 ml pro Behältnis) müssen in einem wiederverschließbaren 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden.

Packen Sie technische Geräte und Flüssigkeiten nicht unten ins Handgepäck – für den Fall, dass sie an der Kontrollstelle vorgezeigt werden müssen.

Bei Anreise mit dem Auto empfiehlt es sich, den Parkplatz auf der Flughafen-Homepage(Link zu externer Website) vorzubuchen.

Flughafen Köln Bonn