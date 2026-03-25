Osterferienwelle am Flughafen Berlin Brandenburg

easyJet am Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Die Osterferien stehen vor der Tür und damit die erste Hauptreisezeit des Jahres: In der Zeit von Freitag, den 27. März, bis Sonntag, den 12. April 2026, werden rund 1,3 Millionen Passagiere über den Flughafen BER reisen.

Das sind ähnlich viele Menschen wie während der Osterferien im vergangenen Jahr. Allein am ersten Ferienwochenende, vom 27. bis 29. März 2026, erwartet die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg rund 200.000 Passagiere. Der verkehrsreichste Reisetag wird voraussichtlich Freitag, der 10. April, mit 85.000 Passagieren sein.

Während der gesamten Ferienzeit starten und landen rund 8.800 Flugzeuge am BER. Die beliebtesten Reiseländer sind Spanien, Großbritannien, die Türkei, Italien und Frankreich. Rund 70 Airlines fliegen in den Osterferien vom BER zu 140 Zielen in 52 Ländern.

Flughafen Berlin Brandenburg (BER)