Osterferienstart am Flughafen Stuttgart

Flughafen Stuttgart Take Off Eurowings (Foto: Flughafen Stuttgart)

Der Flughafen Stuttgart rechnet über die Zeit der Osterferien mit rund 400.000 Passagieren.

Die Osterferien in Baden-Württemberg nutzen viele Reisende als Gelegenheit für einen Urlaub in Regionen, in denen es bereits frühlingshaft warm ist. In den zwei Ferienwochen sollen nach vorläufigen Planungen rund 400.000 Fluggäste am STR abfliegen oder landen.

Für einen entspannten Start sollten Passagiere ausreichend Zeit einplanen für Check-in und Sicherheitskontrollen. Generell sollten Reisende spätestens zwei Stunden vor Abflug am Airport sein. Es empfiehlt sich, nach Möglichkeit vorab online einzuchecken. Mehrere Airlines bieten am STR auch Self Bag Drop an. Die Stationen im Terminal 3, an denen das Aufgabegepäck selbständig gewogen und aufgegeben werden kann, wurden in den vergangenen Wochen mit neuer Software ausgerüstet. Im Terminal 3 werden zu Ostern wie geplant wieder zwei Kontrollspuren für die Sicherheitskontrolle der Passagiere zur Verfügung stehen. Je nach angezeigter Wartezeit können Reisende dann wieder wählen, ob sie im Terminal 1, 2 oder 3 die Kontrolle passieren möchten.

Wer die Zeit bis zum Abflug im Gatebereich zum Arbeiten und Lesen nutzen oder auch nur ganz komfortabel verbringen mag, kann die Airport Lounge Aviator Gallery oder auch die Lufthansa Lounge ansteuern. Die Lufthansa Lounge ist nach umfangreichen Renovierungsarbeiten seit Anfang des Jahrs wieder für ihre Gäste geöffnet. Senator Lounge und Business Lounge stehen täglich bereits ab fünf Uhr zur Verfügung, ebenso wie eine Barista Coffee Bar und verschiedene Speisen und Getränke.

Reisende, die mit dem Auto zum Flughafen kommen, können bereits vorher bequem und einfach online einen Parkplatz reservieren. Für den Gang durch die Sicherheitskontrolle ist es wichtig, sich schon vorab mit den geltenden Regeln für Reise-Handgepäck vertraut gemacht zu haben. Viele Airlines haben seit Kurzem strengere Regeln für die Mitnahme von Powerbanks an Bord, die es zu beachten gilt. Gut vorbereitet steht einem entspannten Urlaubsstart nichts mehr im Wege, generelle Informationen finden Passagiere auf der Website des Flughafens oder ihrer Airline.

Flughafen Stuttgart