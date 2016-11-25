Optimierter Anflug zur Jubiläums-AERO 2017

AERO 2015 Cessna Jets (Foto: Hobby Verlag AG)

AERO 2017 in Friedrichshafen, die bisherige AERO-Slot-Regelung wird jetzt deutlich verbessert.

Bei einer Expertenrunde mit Vertretern von Bodensee-Airport Friedrichshafen, Austro Control, Skyguide, AOPA, den führenden Fachmagazinen in Deutschland und der Messe Friedrichshafen ging es um eine gemeinsame Optimierung der Anflugregelung am Flughafen Friedrichshafen.

Wie in den vergangenen Jahren wird es für selbstfliegende Besucher der AERO (5. bis 8. April 2017) eine online-gestützte Slotvergabe für die Nutzung des Bodensee-Airport Friedrichshafen unter https://aero-ppr.bodensee-airport.eu geben. PPR-Slots können ab 18. März 2017 / 9:00 Uhr (Ortszeit) gegen eine Gebühr von 35 Euro reserviert werden, die dem Paketpreis für selbstfliegende AERO-Besucher (beinhaltet Landegebühren, Parkgebühren und Shuttle zum AERO-Eingang) vor Ort angerechnet wird.

Gemäß den Regeln für den Anflug während der AERO, die per IFR und VFR SUP veröffentlicht werden, ist ein Slot zwingend vorgeschrieben. Piloten, die ohne vorherige Slot-Reservierung in der Primetime zwischen 8:00 Uhr und 19:20 Uhr anfliegen, müssen damit rechnen, abgewiesen zu werden. Sollte ihnen die Landung dennoch gewährt werden, müssen sie künftig am Eingang zur Messe eine zusätzliche Post-Slot-Gebühr von 50 Euro zahlen, die nicht auf den Paktetpreis angerechnet werden kann.

Wer früh startet und morgens zwischen 6 Uhr und 8 Uhr (Ortszeit) in Friedrichshafen nach Sichtflugregeln (VFR) landet, muss keinen Slot reservieren, diese Regelung gilt auch nach Messeschluss von 19:20 bis 22 Uhr. Eine weitere Landemöglichkeit ohne Slotregelung für Uls und Motorsegler wird erneut auf dem Segelflugplatz Markdorf angeboten. Für spontan anreisende PPL-APiloten sind auch die nahegelegenen Flugplätze Leutkirch oder Mengen geeignet, die mit Shuttlebussen an das Messegelände in Friedrichshafen angebunden werden.

Die 25. AERO findet vom 5. bis 8. April 2017 statt und ist von Mittwoch bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.aero-expo.com.