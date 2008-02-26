Open Sky Abkommen zwischen der EU und Jordanien

Die Europäische Kommission und Jordanien haben einen Vertrag unterzeichnet, der den Flugverkehr zwischen Jordanien und Europäischen Staaten erleichtert.

Der Vertrag erlaubt es allen Europäischen Airlines Flüge zwischen ihrem Hauptsitz und Jordanien anzubieten. Diese Massnahme soll den Flugverkehr zwischen Jordanien und der EU fördern. EU Transport Beauftragter Jacques Barrot rechnet mit einem Gewinnzuwachs von 30 Millionen Euro auf beiden Seiten. Auch Jordaniens Generalsekretär äusserte sich zuversichtlich zu diesem Schritt.



