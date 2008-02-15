Open Sky Abkommen zwischen USA und Australien

Die Vereinigten Staaten von Amerika und Australien gaben heute den Abschluss einer Open Sky Vereinbarung bekannt.

Die Vereinigten Staaten von Amerika und Austarlien gaben heute den Abschluss einer Open Sky Vereinbarung bekannt.

Mary E. Peters, Transportministerin von Australien, lobte das Abkommen zwischen den beiden Ländern. Endlich fallen Transporthemmnisse und ein freier Wettbewerb wird zu noch kundenfreundlicheren Preisen führen.