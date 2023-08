Open Sky Abkommen EU – Australien begünstigt nationale Airlines

Australien wird ein europaweites Open Sky Abkommen mit der EU abschliessen. Das Abkommen wird nur für australische und europäische Fluggesellschaften gelten.

Ausser BA haben sich die europäischen Gesellschaften wegen der grossen regionalen Konkurrenz vom australischen Markt zurückgezogen, betreiben aber Code-Sharing Programme. Es sind immer mehr Anbieter aus Asien und dem Nahen Osten, die den Luftverkehr zwischen Australien und Europa bedienen. Das Abkommen wird nun die Pläne der Quantas Tochter Jetstar Airways begünstigen, die Flüge via Singapur und Bangkok nach Europa etablieren will. Quantas wird erst nach der Lieferung der 787 in 2012 Vorteile aus dem Abkommen ziehen.