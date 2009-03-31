Open Sky über Kanada und EU

Die Europäische Union wird am 6. Mai ein Open Sky Abkommen mit Kanada abschliessen.

Mit einem solchen Abkommen können europäische und kanadische Fluggesellschaften uneingeschränkt alle Flughäfen in Europa und Kanada anfliegen.

Die bestehenden Verträge zwischen EU und Kanada, die Strecken, Preis und Anzahl der Flüge sowie Kontrolle und Eigentumsrechte der Fluggesellschaften einschränken, werden ausgesetzt. Später sollen Investoren in beiden Märkten Fluggesellschaften aufbauen und leiten können. Die EU hat bereits ein ähnliches Abkommen mit den USA.