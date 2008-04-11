Oneworld verbessert Profil mit Mexicana

Mexicana nahm gestern die Einladung der One World beizutreten an, womit die Gruppe nach der definitiven Aufnahme von Mexicana zukünftig 11 Mitglieder zählen wird.

Mexicana nahm gestern die Einladung der Oneworld beizutreten an, womit die Gruppe nach der definitiven Aufnahme von Mexicana zukünftig 11 Mitglieder zählen wird.

Alle zehn Mitglieder der Allianz stimmten dem formalen Beitritt von Mexicana zu. Der Beitrittsprozess wird etwa 18 Monate dauern. Nach dem definitiven Beitritt kann

Mexicana durch stärkere Wettbewerbsfähigkeit, dank besserer Anschlüsse profitieren. Oneworld kann mit dem neuen Mitglied und seiner Tochtergesellschaft Click ihre Position als führende Gruppe in Lateinamerika ausbauen. Oneworld wird mit einer Flotte von 2350 Flugzeugen weltweit beinahe 700 Destinationen anfliegen.