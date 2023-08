One Two Go stellt Betrieb für 56 Tage ein

Die thailändische Niedrigpreis- Fluggesellschaft One Two Go stellt vorläufig den Flugdienst ein, um neue Finanzmittel zu organisieren.

Am Dienstag, dem 22. Juli 2008, wird die Tiefpreis- Airline One Two Go ihren Liniendienst voraussichtlich bis zum 15. September 2008 einstellen. Die rekordhohen Treibstoffpreise und die schlechten Buchungszahlen setzten der Gesellschaft stark zu. Die Fluggesellschaft mit ihren 8 MD-82 Maschinen sucht nun neue Finanzierungsmöglichkeiten und will sich im hart umkämpften Markt neu positionieren. Die thailändische Airline verlor im September bei einem Unfall eine MD-82. Bei diesem Flugzeugunfall kamen 89 Fluggäste ums Leben.