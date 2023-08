One Air absolviert ersten Frachtflug

Air One erster Frachtflug mit Boeing 747-400SF (Foto: Air One)

One Air hat am 24. Juli 2023 ihren ersten Frachtflug abgeschlossen, die noch junge Frachtairline aus England betreibt einen Boeing 747-400SF Vollfrachter.

Der erste kommerzielle Frachtflug wurde für den chinesischen Kunden Shandong Glory durchgeführt. Der Boeing 747-400SF Vollfrachter transportierte dabei 100 Tonnen Luftfracht vom Jinan Yaoqiang International Airport nach London Heathrow. Der Frachtjumbo traf am 24. Juli 2023 in London Heathrow ein und markierte damit den kommerziellen Start der neuen Frachtfluggesellschaft. One Air will laut eigenen Aussagen Ad-hoc-Charterflüge durchführen und dazu mit zwei Boeing 747 Frachtflügen pro Woche einen regelmäßigen Flugplan vom Asien-Pazifik-Raum nach Europa starten.