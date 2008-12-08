Oman Air will Regionalflugzeuge kaufen
08.12.2008 RK
Die Fluggesellschaft Oman Air befindet sich mit Embraer und Bombardier in Kaufgesprächen für neue Kurzstreckenjets.Oman will sechs kleinere Provinzflughäfen besser an ihr nationales Flugverkehrsnetz anbinden, deshalb braucht Oman Air zusätzliche Kurzstreckenflugzeuge, um diese Lücke schliessen zu können. Momentan werden Nebenrouten mit Boeing 737 Flugzeugen bedient. Oman Air möchte vorerst vier bis fünf neue Kurzstreckenjets beschaffen, mit denen diese Routen wirtschaftlicher bedient werden können als mit den grösseren Verkehrsflugzeugen. Die Flugzeuge sollten ab 2011 verfügbar sein. Oman Air möchte nach Aussagen ihres Geschäftsführers erneut im Langstreckengeschäft Fuss fassen und sucht für dieses Vorhaben Boeing 767 oder A310 Gebrauchtflugzeuge. Haben Sie die neuste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen?