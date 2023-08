Oman Air verspricht Expansion

Oman Air gab bekannt, sie werde trotz anhaltender Wirtschaftskrise ihr Netzwerk erweitern.

CEO Peter Hill sagte, Oman Air erwarte die Anzahl bedienter Destinationen bis Ende Jahr auf vierzig erweitern zu können. Zurzeit umfasst ihr Angebot 27 Zielflughäfen. Hill hat die Aviation Outlook Konferenz des Mittleren Westen besucht, die diese Woche in Abu Dhabi stattgefunden hatte. Oman plant unter anderem, Paris Charles de Gaulle und Frankfurt in ihren Flugplan aufzunehmen. Erst kürzlich erhielt sie eine 737-800 Maschine und betreibt nun 15 Flugzeuge. Vier weitere -800 und vier A330-300 sind in den nächsten Monaten ausstehend, drei A330-300 sollen 2011 geliefert werden. 2008 transportierte die Airline zwei Millionen Passagiere, 25 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Für 2009 erwartet sie 2,4 Millionen Gäste.