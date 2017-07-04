Oman Air fliegt von Zürich nach Maskat

Oman Air Boeing 787 Dreamliner (Foto: Oman Air)

Die Einführung der täglichen Nonstop-Flüge zwischen Zürich und Maskat von Oman Air bietet Reisenden eine grössere Wahlfreiheit und wird die Position des Sultanats von Oman als Tourismusdestination weiter stärken.

Die mit Beginn des Sommerflugplans 2017 eingeführte tägliche Verbindung ist eine perfekte Ergänzung der täglichen Flüge von Oman Air zwischen Genf und Maskat via Frankfurt (in enger Zusammenarbeit mit Lufthansa) und entspricht einer Erhöhung der Kapazität in Zürich um 35%.

Paul Gregorowitsch, Chief Executive Officer von Oman Air, sagte: “Dieses Jahr feiern wir das

5-Jahre Jubiläum der Verbindung Zürich-Maskat. Die Schweiz ist eine immer wichtigere Reisedestination für Oman Air und ein bedeutender Handelspartner des Sultants von Oman. In Zusammenhang mit dem neuen Angebot ab Genf können wir damit alle Regionen der Schweiz bedienen.

“Unsere neuen täglichen Flüge ab Zürich gewähren Schweizer Geschäfts- und Freizeitreisenden einen besseren Zugang zum Sultanat Oman und den wichtigen Märkten in der Golfregion, im Mittleren Osten, in Afrika, auf dem Indischen Subkontinent und natürlich in Asien.”

“Die Präsenz von Oman Air in der Schweiz trägt zu einer starken Luftfahrtindustrie in der Schweiz bei, mit den Vorteilen des verbesserten Wettbewerbs und dem Komfort, den wir den Reisenden bieten”, sagte Paul Gregorowitsch. “Zusätzlich wird dabei das Sultanat Oman als wichtige Tourismusdestination im bedeutenden Schweizer Luxussegment weiter gestärkt.”

Die Zürich-Flüge werden mit dem weltweit modernsten Flugzeugtyp Boeing 787-8 (Dreamliner) in einer 2-Klassen-Kabinenkonfiguration durchgeführt. Davon gibt es zwei verschiedene Kabinenprodukte – einerseits mit 234 Plätzen (30 Business Class, 204 Economy Class) oder mit 267 Plätzen (18 Business, 249 Economy Class). Ebenfalls nach Zürich im Einsatz ist der Flugzeugtyp 787-9 (Dreamliner) mit total 288 Plätzen (30 Business Class und 258 Economy Class).

Ab Zürich bietet Oman Air via Luftdrehkreuz in Maskat heute Anschlüsse an 29 internationale Destinationen in der Golfregion, im Indischen Subkontinent, in Afrika und Asien.

In Verbindung mit unserem globalen Netzwerk und unseren Dienstleistungen bietet die diesjährige Eröffnung des neuen «Muscat International Airport» weiteren Passagierkomfort und zusätzliche Annehmlichkeiten für Passagiere aus Zürich, die via unseren Hub an 29 weitere Destinationen reisen. Der neue «Muscat International Airport» hat eine Kapazität von 12 Millionen Passagieren pro Jahr – durch Erweiterungsbauten möchten die Flughafenverantwortlichen diesen über die Jahre auf 48 Millionen ausbauen. Der Flughafen verfügt in der ersten Phase über 118 Check-In- sowie 82 Immigration-Schalter, 40 Abfluggates, Shops und Restaurants sowie 29 Fluggastbrücken.

Während sich der Passagierverkehr zwischen der Schweiz und dem Sultanat Oman in den letzten fünf Jahren annährend verdoppelt hat, wächst das Frachtvolumen in einem ähnlichen Rahmen aufgrund des wachsenden Handels zwischen den beiden Ländern.

Der neue tägliche Zürich-Maskat Flug wird Cargokunden pro Woche 140 Tonnen Frachtvolumen anbieten, um die steigende Cargo-Nachfrage bei der Oman Air zu befriedigen.

Flugplan Zürich

Flugnummer Ab Abflug Destination Ankunft Flugzeugtyp WY154 Zürich 21:55 Uhr Maskat 06:40 Uhr B-787-8 / B-787-9 WY153 Maskat 14:15 Uhr Zürich 19:25 Uhr B-787-8 / B-787-9

Flugplan Genf

Flugnummer Ab Abflug Destination Ankunft Flugzeugtyp LH1229 Genf 06:50 Uhr Frankfurt 08:05 Uhr WY116 Frankfurt 10:35 Uhr Maskat 19.15 Uhr B-787-8 / B-787-9 WY115 Maskat 02:00 Uhr Frankfurt 07:05 Uhr B-787-8 / B-787-9 LH1214 Frankfurt 08:55 Uhr Genf 10:05 Uhr



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