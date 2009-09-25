Oman Air Boeing 787 Bestellung nicht in Stein gemeiselt

Oman Air entscheidet nach dem Jungfernflug des Boeing 787 Dreamliners, ob sie ihre Bestellung zurückzieht.

Die Airline hat sechs offene Bestellungen im Wert von bis zu US$1,2 Milliarden für die neueste Maschine der amerikanischen Flugzeugherstellerin. Boeing habe sich mit ihren Lieferverzögerungen keine Freunde gemacht, sagte Oman Airs CEO. Industrie Experte Peter Hill sagte, Boeing habe es nicht geschafft, seine Kunden davon zu überzeugen, dass die 787 die versprochenen Leistungen auch erfüllen wird. Hill sagte ausserdem voraus, dass die Rezession noch weitere 18 Monate andauern werde.

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