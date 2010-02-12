Olympic und Aegean erwägen Kooperation

Griechenlands grösste Airlines Olympic Air und Aegean Airlines haben Gespräche über eine potentielle zukünftige Zusammenarbeit geführt, aber noch keine Details dazu veröffentlicht.

In einem gemeinsamen Statement der ehemaligen Nationalfluggesellschaft Olympic Air und der Aegean bestätigten die Airlines einen Bericht der Kerdos Daily, wonach eine Zusammenarbeit zur Diskussion stünde. Es gäbe jedoch zurzeit noch keine Details über eine zukünftige Kooperation. Ein Sprecher der Aegean wollte sich nicht explizit zum Inhalt der Gespräche äussern, sondern sagte nur, diese fänden zwischen den Aktionären, nicht zwischen den Firmen selber statt.