Olympic Airlines wird zu Olympic Air

Seit gestern existiert die Olympic Airlines nicht mehr. An ihre Stelle tritt die neue, private Airline Olympic Air.

Die unrentable staatliche Airline ist von Marfin Investment Group (MIC) aufgekauft worden und erfuhr gestern ihren Re-Launch als Olympic Air mit einem schmaleren Netzwerk und neuen Flugzeugen. Auch eine neue Homepage ist bereits aufgeschaltet, Online Buchungen sind jedoch noch nicht möglich. Offiziell hebt die Airline am 1. Oktober 2009 ab und bedient 20 Routen und zehn europäische Destinationen. Olympic Air betreibt eine Flotte von 24 Flugzeugen, im Frühling 2010 soll diese Zahl auf 32 ansteigen, wenn die neuen Airbus A319 und A320 Maschinen, sowie neue Bombardier Dash 8-Q400 Flugzeuge geliefert werden. Bald sollen auch Überseeflüge nach New York und Montreal über Codesharing möglich sein.