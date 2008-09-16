Olympic Airlines erhält 800 Mio Euro Strafe

Die Europäische Union hat ihre Einwilligung zur Einstellung des Betriebes der Olympic Airlines gegeben und eine Strafe von 800 Mio Euro verhängt.

Die Olympic Airlines wird wegen illegaler Staatshilfe zwischen 2005 und 2007 angeklagt. Die Europäische Union soll noch diese Woche den Plan der griechischen Regierung bewilligen, die Airline zu grounden und ihre Vermögensmasse an eine neue Fluggesellschaft mit dem Namen Pantheon zu übergeben. Es wird erwartet, dass ungefähr 8.000 Menschen ihre Stelle verlieren oder versetzt werden. Die griechische Regierung versuchte jahrelang erfolglos, einen Käufer für die unrentable Olympic Airlines zu finden.