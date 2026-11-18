Oktoberzahlen bei Singapore Airlines

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im Oktober 2026 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,439 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 3,5 Prozent.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 3,4 Prozent auf 12,566 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage erreichte im Oktober 10,904 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Plus von 3,5 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im Oktober 86,8 Prozent, gleichauf wie im Vorjahresoktober.

Singapore Airlines Cargo konnte im Oktober 103,5 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 12,3 Prozent mehr als im Vorjahresoktober. Die Frachtauslastung lag dabei bei 59,1 Prozent und hat sich somit um 5,6 Prozentpunkte verbessert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Oktober 2026 insgesamt 3,739 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,5 Prozent.