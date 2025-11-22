Oktoberzahlen bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Oktober 2025 insgesamt 1,222 Millionen Passagiere, das waren 15,4 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresoktober um 9,4 Prozent auf 3,448 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,692 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,070 Milliarden Sitzplatzkilometer um vierzehn Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Oktober 2025 bei 89,0 Prozent, im Vorjahresoktober lag sie mit 85,4 Prozent um 3,6 Prozentpunkte tiefer.