Oktoberzahlen bei Icelandair

Icelandair Boeing 757 (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Oktober 2026 insgesamt 438.943 Passagiere, das waren fünf Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Die Verkehrsleistung bei Icelandair wurde im Oktober 2026 verglichen mit dem Vorjahresoktober um sieben Prozent auf 1,538 Milliarden Sitzplatzkilometer reduziert. Die Nachfrage hat sich um sechs Prozent auf 1,323 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung erreichte im Oktober 86,1 Prozent und hat sich somit um einen Prozentpunkt verbessert.

Von Januar bis Ende Oktober konnte Icelandair 4,423 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem leichten Wachstum von einem Prozent.

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