OLT übernimmt Teile von Cirrus

Die neu aufgestellte OLT Express wird Teile der bankrotten Cirrus Airlines übernehmen, dazu gehört der Vertrieb und die Wartung.

Cirrus Airlines hat ihren Hauptsitz auf dem Flugplatz Saarbrücken und musste anfangs 2012 einen Insolvenzantrag stellen. OLT Express wird nun Teile des Vertriebs und der Technik von Cirrus übernehmen und eine Basis auf dem Flugplatz Saarbrücken errichten. Ab Saarbrücken will OLT Express, welche seit letztem Herbst in den Händen eines polnischen Investors liegt, Strecken nach Polen und ins benachbarte Ausland einrichten. Den Flugpark von Cirrus will OLT Express nicht übernehmen.