OAG meldet erneuten Anstieg der Kapazität

Der OAG, Official Airline Guide berichtete, dass die weltweite Kapazität bei den Airlines im September um 1,4 Prozent angestiegen ist.

Damit zeigt sich zum zweiten Mal in Folge ein Wachstum. Die Airlines der Welt haben im September 296,9 Millionen Sitze zur Verfügung gestellt, dies sind 4,13 Millionen mehr als im letzten Jahr. Nach elf Monaten der Kapazitätskürzungen zeigen diese Zahlen, dass die Industrie wieder zuversichtlicher wird und glaubt, dass sich die Nachfrage wieder vergrössern werde. Im Februar fiel die weltweite Kapazität um rund sieben Prozent auf den tiefsten Punkt der aktuellen Krise. Danach verringerten sich die monatlichen Rückläufe, bis im August schliesslich wieder ein Wachstum vermeldet werden konnte. Doch während die Kapazität gute Zahlen vorweist, sind die Flugfrequenzen leicht gesunken. Gemäss Angaben der OAG absolvierten die Airlines im September 2,4 Millionen Flüge, 0,6 Prozent oder 14.321 Flüge weniger als im Vorjahr.