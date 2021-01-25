Nur wenige Passagiere flogen mit SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Dezember 388 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 79,7 Prozent.

Im Dezember 2019 konnte Scandinavian Airlines noch 1,916 Millionen Passagiere transportieren, in diesem Dezember waren es wegen der Gesundheitskrise nur noch 388 Tausend Fluggäste, die eine Maschine von SAS bestiegen. Die Nachfrage ist im Dezember um 87,0 Prozent auf 313 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 87,0 Prozent auf 946 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 37,1 Prozentpunkte auf 33,1 Prozent verschlechtert, somit waren die Flugzeuge von SAS nur noch zu einem Drittel ausgelastet.