Nur wenige Passagiere bei Cathay Pacific

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific konnte im März 2022 lediglich 30.628 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmärz waren dies 65,2 Prozent mehr.

Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen auch im März 2022 fast keine Passagiere. Das Angebot wurde verglichen mit dem März 2021 um weitere 32,5 Prozent auf 245 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage hat sich um 44,9 Prozent auf 111 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 45,6 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 24,3 Prozentpunkte verbessert.

Die transportierte Fracht ist um 16,6 Prozent auf 97.166 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 81,5 Prozent, was einer Verschlechterung von 4,9 Prozentpunkten gleichkommt.

Das Jahr 2021 bei Cathay Pacific

Im Berichtsjahr 2021 flogen mit Cathay Pacific 717,059 Tausend Passagiere, im Corona Jahr 2020 konnte Cathay noch 4,631 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Im vergangenen Jahr lag das Angebot bei 13,228 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 61,8 Prozent weniger als im Jahr 2020. Die Nachfrage lag bei 4,120 Milliarden Sitzplatzkilometer, Minus 79,5 Prozent. Die Auslastung lag bei 31,1 Prozent, diese war damit 26,9 Prozentpunkte schlechter als im Krisenjahr 2020.

Die Fracht lag mit 1,333 Millionen Tonnen gleich auf wie im Vorjahr, die Frachtauslastung erreichte 81,4 Prozent, was einer Verbesserung von 8,1 Prozent entspricht.

Das Jahr 2019 vor der Coronakrise bei Cathay Pacific

Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2019 insgesamt 35,233 Millionen Fluggäste, das waren 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot lag bei 163,244 Milliarden Sitzplatzkilometern, während die Nachfrage 134,397 Milliarden Sitzplatzkilometer erreichte. Die Flugzeuge waren übers ganze Jahr gerechnet zu 82,3 Prozent ausgelastet, was einer Verschlechterung von 1,8 Prozentpunkten gleichkommt.