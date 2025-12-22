Novemberzahlen bei Scoot
22.12.2025 PS
Mit Scoot flogen im November 2025 insgesamt 1,201 Millionen Passagiere, das waren 17,7 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.
Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresnovember um 10,4 Prozent auf 3,297 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,610 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,992 Milliarden Sitzplatzkilometer um 14,6 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im November 2025 bei 90,7 Prozent, im Vorjahresnovember lag sie mit 87,4 Prozent um 3,3 Prozentpunkte tiefer.