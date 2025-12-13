Novemberzahlen am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im November 2025 sind 2’350’041 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 7.1 Prozent gegenüber dem Vorjahresnovember.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im November 2025 bei 1’612’777. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 31.3 Prozent, was 734’056 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5.3 Prozent auf 20’168 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 130.3 Fluggästen 1.0 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um -0.6 Prozentpunkte auf 76.3 Prozent gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im November 38’961 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 3.9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.