Nouvelair rollt über Landebahn hinaus

Heute Mittag ist ein Airbus A 321 der tunesische Nouvelair bei der Landung auf dem Flughafen Dortmund über die Landebahn hinaus geraten.

Die 168 Passagiere eines Airbus A321 sind heute Morgen mit dem Schrecken davon gekommen, als dieser auf dem Flughafen Dortmund landete und über die Landebahn hinaus geriet. Nach Angaben eines Flughafensprechers steckte die Maschine mit dem Bugrad im Gras fest und musste frei geschleppt werden. Die Passagiere konnten das Flugzeug über die Fahrtreppen verlassen. Da der Flughafen nur über eine Start- und Landebahn verfügt, musste er gesperrt werden. Der Flugverkehr in Dortmund wurde inzwischen wieder aufgenommen.