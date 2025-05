Notfallübung am Dortmund Airport

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Am Flughafen Dortmund probt gemäß den Sicherheitsanforderungen der European Union Aviation Safety Agency (EASA) und der International Civil Aviation Organization (ICAO) am kommenden Samstag den Ernstfall.

Am 10. Mai 2025 werden in der Zeit von ca. 23:00 bis 01:00 Uhr Dutzende Beteiligte an der großangelegten Flugunfallübung U.W.E. 2025 teilnehmen.

Alle Verkehrsflughäfen sind dazu verpflichtet, einen derartigen Notfalltest im regelmäßigen Turnus von zwei Jahren durchzuführen. In der Übung wird ein realistisches Unfallszenario samt Brand simuliert, bei dem die Kommunikation, die Meldewege und die Abläufe eines Flugunfalls auf dem Flughafengelände authentisch geprobt werden. Hierbei liegt der Fokus insbesondere auf der effizienten Zusammenarbeit der unterschiedlichen Einsatzkräfte.

Szenario und beteiligte Einsatzkräfte

Als Unfallszenario wird an diesem Abend ein Triebwerksbrand nach der Landung mit anschließender Evakuierung des Flugzeugs simuliert. Infolge der Rauchentwicklung beinhaltet das Szenario zudem die Evakuierung des Terminals. Der Schwerpunkt der Übung liegt auf der Flugzeugbrandbekämpfung, der technischen Rettung und auf dem Aufbau einer strukturierten Patientenablage. In den Übungsablauf werden mehr als 130 Beteiligte integriert, darunter die Flughafenfeuerwehr, die mit Unterstützung der Feuerwehr der Stadt Dortmund die Übung leitet. Weitere Teilnehmer sind mehrere umliegende Feuerwachen, Rettungskräfte, die Bundespolizei, der psychosoziale Notfalldienst sowie rund 150 Darsteller und Komparsen, die realistische Verletzungsmuster darstellen. Die Übung wird im Vorfeld detailliert geplant und im Anschluss sorgfältig ausgewertet, um Abläufe weiter zu optimieren. Dabei überprüft die Flughafenfeuerwehr ihre internen Prozesse und stärkt zugleich die Zusammenarbeit mit externen Kräften vor Ort.

Die Flugunfallübung findet im Sicherheitsbereich des Flughafens sowie im Terminal statt. Die Übung hat keine Auswirkungen auf öffentliche Verkehrswege oder den regulären Flugbetrieb. Sollte es im Rahmen der Übung dennoch zu Unannehmlichkeiten kommen, bitten wir Anwohnerinnen und Anwohner, Verkehrsteilnehmende sowie Passagiere um Verständnis.

Flughafen Dortmund