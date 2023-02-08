Norwegische Airline Flyr ist bankrott

FLYR Boeing 737 (Foto: Flyr AS)

Ende Januar 2023 teilte die Norwegische Fluggesellschaft Flyr mit, dass sie Konkurs anmelden muss.

Es gäbe keine realistische Lösung, die für den weiteren Flugbetrieb erforderlichen Mittel aufzutreiben. Alle Abflüge und Ticketverkäufe wurden bei dem Newcomer aus Norwgene demnach gestrichen. Flyr nahm Mitte 2021 den Betrieb auf, um inländische Ziele in Norwegen und Europadestinationen anzufliegen. Gemäß dem Konzernchef waren die schwachen Finanzmärkte und die Unsicherheit über die Nachfrage nach Flugreisen für das Unternehmen verheerend.

Rund 400 Mitarbeiter verlieren durch die Pleite ihre Stelle. Die Fluggesellschaft betreibt eine geleaste Flotte von 12 Boeing 737-Flugzeugen, darunter sechs 737 MAX-Flugzeuge im Auftrag von Air Lease Corp.