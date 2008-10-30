Norwegian will 11 Strecken von Kopenhagen aus anfliegen

Norwegian Air Shuttle gab Pläne zur Errichtung einer neuen Basis in Kopenhagen bekannt, nachdem Sterling gestern Konkurs angemeldet hatte.

Norwegian Air Shuttle gab Pläne zur Einrichtung einer neuen Basis in Kopenhagen bekannt, nachdem Sterling gestern Konkurs angemeldet hatte.