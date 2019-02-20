Norwegian wächst weiter

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Januar 2019 einen Anstieg der Nachfrage von achtzehn Prozent ausweisen.

Die Die Low Cost Airline aus Skandinavien hat im Januar 2,639 Millionen Passagiere transportiert, das sind dreizehn Prozent mehr als im Januar 2017. Das Angebot wurde um 27 Prozent auf 8,203 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um achtzehn Prozent auf 6,244 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte im Januar 76,1 Prozent, das waren 5,9 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjanuar.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet konnte Norwegian Air Shuttle insgesamt 37,649 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent.