Norwegian spürt im März Streikausfälle

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle wurde im März durch ihre Piloten bestreikt, dies wirkte sich auf die Verkehrszahlen aus.

Die Fluggesellschaft hat im März 2015 1,726 Millionen Passagiere transportiert, das sind vier Prozent weniger als im März 2014. Das Angebot wurde um ein Prozent auf 3,489 Milliarden Sitzplatzkilometer streikbedingt abgebaut, während sich die Nachfrage um sieben Prozent auf 2,939 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessern konnte. Im März erreichte die Auslastung 80 Prozent, dies war ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahresmärz.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 24,155 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Nullwachstum.