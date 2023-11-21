Norwegian schreibt soliden Gewinn

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im dritten Quartal 2023 einen Vorsteuergewinn von 2.050 Millionen Kronen (176 Millionen Euro) erwirtschaften.

Die Tiefpreisfluggesellschaft aus Norwegen konnte den Umsatz um 23 Prozent auf 8,775 Milliarden Kronen (752 Millionen Euro) steigern. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT hat sich verglichen mit dem dritten Quartal 2022 auf 2.179 Millionen Kronen (186,6 Millionen Euro) verdoppelt. Die EBIT-Marge gibt Norwegian mit 25 Prozent an. Norwegian profitiert im laufenden Geschäftsjahr von einem starken Nachfrageanstieg nach Flugreisen. Nach der Corona-Krise wollen die Leute wieder reisen.

Norwegian hat im dritten Quartal 6,5 Millionen Passagiere befördert, im Vorjahr waren es in der gleichen Zeitspanne 6,1 Millionen Passagiere. Das Sitzplatzangebot betrug 10,4 Milliarden Sitzplatzkilometer, während der Passagierverkehr 9,1 Milliarden Sitzplatzkilometer erreichte. Die Auslastung lag im dritten Quartal 2023 bei soliden 87,4 Prozent, verglichen mit dem dritten Quartal 2022 entspricht dies einem Rückgang von 1,4 Prozentpunkten.