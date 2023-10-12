Norwegian präsentiert Septemberzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im September 2023 insgesamt 2,030 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es 1,874 Millionen Passagiere.

Das Angebot wurde von 2,618 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,208 Milliarden Sitzplatzkilometer um dreiundzwanzig Prozent hochgefahren, während sich die Nachfrage von 2,230 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,696 Milliarden Sitzplatzkilometer um einundzwanzig Prozent verbesserte. Die Auslastung erreichte im September 84,1 Prozent, das war ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahresseptember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 20,470 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im September 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch knapp 38 Millionen Passagiere.