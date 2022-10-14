Norwegian präsentiert Septemberzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im September 2022 insgesamt 1,874 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es Corona bedingt 978 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde von 1,539 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,618 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 1,115 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,230 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im September 85,2 Prozent, das waren 13 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresseptember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 16,397 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im September 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch 37,660 Millionen Passagiere.