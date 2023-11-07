Norwegian präsentiert Oktoberzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im Oktober 2023 insgesamt 2,066 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober waren es 1,887 Millionen Passagiere.

Das Angebot wurde von 2,703 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,115 Milliarden Sitzplatzkilometer um fünfzehn Prozent hochgefahren, während sich die Nachfrage von 2,319 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,683 Milliarden Sitzplatzkilometer um sechzehn Prozent verbesserte. Die Auslastung erreichte im Oktober 86,1 Prozent, das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresoktober.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 20,655 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Oktober 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch knapp 38 Millionen Passagiere.