Norwegian präsentiert Oktoberzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im Oktober 2022 insgesamt 1,886 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober waren es Corona bedingt 1,203 Millionen Passagiere.

Das Angebot wurde von 1,661 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,703 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 1,373 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,319 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Oktober 85,8 Prozent, das waren drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahresoktober.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 17,084 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Oktober 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch 37,390 Millionen Passagiere.