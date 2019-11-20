Norwegian präsentiert Oktoberzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle hat im Oktober 2019 insgesamt 3,119 Millionen Passagiere transportiert, das waren acht Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Das Angebot wurde um fünf Prozent auf 8,518 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während sich die Nachfrage um drei Prozent auf 7,419 Milliarden Sitzplatzkilometer verringerte. Die Auslastung erreichte im Oktober hohe 87,1 Prozent, das waren 2,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresoktober.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 37,390 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, was einer Verbesserung von zwei Prozent entspricht.