Norwegian präsentiert Oktoberzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle hat im Oktober 2018 insgesamt 3,389 Millionen Passagiere transportiert, das waren acht Prozent mehr als im Oktober 2017.

Das Angebot wurde um neunundzwanzig Prozent auf 8,982 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um fünfundzwanzig Prozent auf 7,636 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Oktober hohe 85,0 Prozent, das waren 2,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresoktober.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 36,618 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, was einer Verbesserung von zwölf Prozent entspricht.