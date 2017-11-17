Norwegian präsentiert Oktoberzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle hat im Oktober 2017 insgesamt 3,149 Millionen Passagiere transportiert, das waren vierzehn Prozent mehr als im Oktober 2016.

Das Angebot wurde um 31 Prozent auf 6,965 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 29 Prozent auf 6,088 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Oktober hohe 87,4 Prozent, das war ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahresoktober.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 32,638 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, was einer Verbesserung von vierzehn Prozent entspricht.