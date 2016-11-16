Norwegian präsentiert Oktoberzahlen

Norwegian Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Norwegian Air Shuttle hat im Oktober 2016 insgesamt 2,767 Millionen Passagiere transportiert, das waren sechzehn Prozent mehr als im Oktober 2015.

Das Angebot wurde um 23 Prozent auf 5,333 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 24 Prozent auf 4,717 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Oktober sehr hohe 88,4 Prozent, das waren 0,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresoktober.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 28,631 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von dreizehn Prozent entspricht.