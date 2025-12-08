Norwegian präsentiert Novemberzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im November 2025 insgesamt 1,516 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Rückgang eines Prozents.

Das Angebot wurde von 2,556 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,404 Milliarden Sitzplatzkilometer um sechs Prozent abgebaut, während sich die Nachfrage von 2,107 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,055 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwei Prozent verschlechterte. Die Auslastung lag im November bei 85,5 Prozent und damit um drei Prozentpunkte höher als im Vorjahresnovember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,150 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um drei Prozent tiefer bei 22,466 Millionen Passagieren.