Norwegian präsentiert Novemberzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im November 2023 insgesamt 1,348 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresnovember waren es mit 1,376 Millionen Passagieren zwei Prozent mehr.

Das Angebot wurde von 2,122 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,004 Milliarden Sitzplatzkilometer um sechs Prozent zurückgenommen, während sich die Nachfrage von 1,687 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 1,650 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwei Prozent abschwächte. Die Auslastung erreichte im November 82,3 Prozent, das waren drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 20,627 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im November 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch rund 36 Millionen Passagiere.