Norwegian präsentiert Maizahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im Mai 2022 insgesamt 1,628 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmai waren es Corona bedingt lediglich 96,909 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde von 104 Millionen Sitzplatzkilometer auf 2,459 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 57 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,628 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai 79,2 Prozent, das waren 54,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmai.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 11,074 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Mai 2019 waren es noch 34,011 Millionen Passagiere.

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