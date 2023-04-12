Norwegian präsentiert Märzzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im März 2023 insgesamt 1,502 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmärz waren es wegen Corona 940 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde von 1,485 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,347 Milliarden Sitzplatzkilometer um 58 Prozent hochgefahren, während sich die Nachfrage von 1,192 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 1,903 Milliarden Sitzplatzkilometer um 60 Prozent verbesserte. Die Auslastung erreichte im März 81,1 Prozent, das war ein Prozentpunkt besser als im Vorjahresmärz.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 19,432 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im März 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch mehr als 36 Millionen Passagiere.