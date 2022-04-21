Norwegian präsentiert Märzzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im März 2022 insgesamt 940,149 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmärz waren es Corona bedingt 71,399 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde von 110 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,485 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 47 Millionen Sitzplatzkilometer auf 1,193 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im März 80,3 Prozent, das waren 38 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmärz.

Im Jahr 2021 konnte Norwegian insgesamt 6,193 Millionen Passagiere transportieren, im Vorjahr waren es 6,874 Millionen. Vor der Krise im Jahr 2019 konnte Norwegian noch 36,280 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.