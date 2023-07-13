Norwegian präsentiert Junizahlen
Norwegian Air Shuttle konnte im Juni 2023 insgesamt 2,026 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es 1,936 Millionen Passagiere.
Das Angebot wurde von 2,925 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,130 Milliarden Sitzplatzkilometer um sieben Prozent hochgefahren, während sich die Nachfrage von 2,481 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,686 Milliarden Sitzplatzkilometer um acht Prozent verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juni 85,8 Prozent, das war ein Prozentpunkt besser als im Vorjahresjuni.
Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 20,069 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Juni 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch knapp 38 Millionen Passagiere.