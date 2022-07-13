Norwegian präsentiert Junizahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im Juni 2022 insgesamt 1,937 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es Corona bedingt 225,509 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde von 321 Millionen Sitzplatzkilometer auf 2,924 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 202 Millionen Sitzplatzkilometer auf 2,482 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juni 84,9 Prozent, das waren 22 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuni.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 12,786 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Juni 2019 waren es noch 37,990 Millionen Passagiere.

FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022

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