Norwegian präsentiert Julizahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im Juli 2023 insgesamt 2,308 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli waren es 2,206 Millionen Passagiere.

Das Angebot wurde von 3,322 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,712 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwölf Prozent hochgefahren, während sich die Nachfrage von 3,138 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,430 Milliarden Sitzplatzkilometer um neun Prozent verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juli 92,4 Prozent, das waren zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuli.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 20,174 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Juli 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch knapp 38 Millionen Passagiere.